Il President’s Committee on the Arts and Humanities, un comitato che valorizza le arti e l’impegno umanitario in America e non solo, era stato sciolto cinque anni fa come forma di protesta, durante l’amministrazione Trump. Lo scorso settembre però, il Presidente Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo per riabilitare il comitato, creato nel 1982 sotto l’ex presidente Ronald Reagan. Ieri, giovedì 13 aprile, il Presidente ha nominato ufficialmente come co-presidenti la cantante Lady Gaga e il produttore Bruce Cohen.

All’interno del comitato sono presenti numerosi personaggi che, secondo la Casa Bianca, si sono distinti nel tempo per le loro attività:” artisti, studiosi e filantropi di spicco che hanno dimostrato un serio impegno per le arti e le discipline umanistiche“, fra di essi sono presenti perrsone del calibro di Jennifer Garner, George Clooney e Shonda Rhimes. L’assemblea verrà consultata dal Presidente stesso per questioni di natura culturale. Nella motivazione che ha accompagnato la nomina di Lady Gaga come co-presidente del comitato, si legge la seguente dichiarazione: “Stefani Germanotta, conosciuta professionalmente come Lady Gaga, è una cantante pluripremiata, cantautrice, attrice e filantropa. Ha venduto oltre 170 milioni di dischi e ha vinto 13 Grammy Awards, rendendola una delle musiciste più apprezzate e premiate della storia. […] Lady Gaga è nota per la sua filantropia e il suo fermo sostegno ai diritti LGBTQI+ e alla salute mentale. Ha aiutato il presidente Biden per sostenere la campagna It’s On Us per combattere le aggressioni nei campus. Negli anni ha lavorato instancabilmente per difendere l’uguaglianza ed è stata una grande sostenitrice della consapevolezza della salute mentale”. Lady Gaga, come evidenzia il discorso, è una artista davvero molto apprezzata dal presidente Joe Biden: tra l’altro, fu scelta da lui anche per esibirsi alla cerimonia del suo insediamento.