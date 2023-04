Annuncia il suicidio su Facebook poi si toglie la vita. “È tutto pronto. È ora di finirla. Senza di te non so stare e quindi non vale la pena. Ciao a tutti”, ha scritto così sul suo profilo social il 42enne chef biellese Alessio Gilberti. L’uomo risiedeva a Roma per lavoro e a nulla sono valsi i commenti di amici e conoscenti che hanno tentato di dissuaderlo dal suo tragico intento riempiendo la sua pagina Facebook. In molti hanno compreso che Gilberti stava facendo sul serio e hanno provato a distrarlo dall’obiettivo prefissato. L’uomo ha risposto a diversi commenti – “non ce la faccio più” – e poi ha staccato senza più ricollegarsi. Dal messaggio si ipotizza che a spingere Gilberti verso il tragico gesto sia stata più che altro una delusione sentimentale. Nulla ancora si sa delle esatte dinamiche del suicidio.