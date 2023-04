Chiara Ferragni e la cotoletta. Che Fedez e l’imprenditrice digitale siano in vacanza a Dubai è cosa nota e non solo perché i due postano sui social le loro “avventure” ma anche perché si è a lungo parlato (sempre sui social, e dove sennò?) di una presunta incoerenza del rapper che in una puntata del suo podcast Muschio Selvaggio del 2022 aveva dichiarato di non volere mai più tornare a Dubai perché una “Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto“. Ora l’attenzione social si è spostata su Ferragni che ha ordinato una cotoletta. Uno dice, saranno fatti suoi se va a Dubai e ordina una cotoletta nel ristorante Bulgari guidato dallo chef Niko Romito, no? Ma il “problema”, per molti commentatori, era il presunto prezzo: 32o euro. Solo che la cifra riportata sul menù immortalato della imprenditrice digitale è in dirham e dunque la cotoletta costa 80 euro, un prezzo il linea con il listino Bulgari. Sempre troppo cara? Sui social ci saranno commentatori pronti a dire la loro.