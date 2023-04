Claudio Amendola è l’ospite del nuovo appuntamento con il talk “Programma”, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, venerdì 14 aprile dalle ore 17. L’appuntamento è su Facebook e YouTube di FqMagazine e de Il Fatto Quotidiano. L’attore è anche regista della nuova serie tv “Il Patriarca”, in onda da venerdì 14 aprile in prima serata su Canale 5.

“Dirigere una serie così è anche una grande opportunità proprio perché in questa storia, – ha spiegato Amendola – questa saga familiare avvincente ed emozionante, mi è stato possibile esplorare una gamma di sfumature e di toni di racconto che non sempre si trovano nelle serie tv: nel Patriarca c’è prima di tutto la parabola del potere ottenuto ad ogni costo e la fragilità su cui si regge, e poi l’importanza della famiglia, porto sicuro in cui ritrovare la serenità e la forza anche nei momenti più bui. E soprattutto le grandi emozioni che da sempre muovono le grandi storie: la vendetta, la rabbia ma anche l’amore e la generosità, la viltà e il coraggio, l’amicizia e il tradimento”.