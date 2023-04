Anche Aida Yespica si è lasciata ammaliare dal fascino di OnlyFans, la piattaforma online su cui è possibile seguire abbonarsi ai singoli canali per ricevere mensilmente contenuti originali e inediti, anche per adulti. Ora Yespica, che su Instagram ha quasi raggiunto la vetta di 1 milione di followers, ha deciso di espandere il suo business, aprendo anche un profilo su Onlyfans, su cui ha scritto in inglese: “Così tanto di me che con condivido da nessuna altra parte. Chattiamo! Sono eccitata all’idea di condividere la mia vita privata con voi“.

Per accedere al suo profilo, sarà necessario stipulare un abbonamento mensile di 25 dollari. “Che si darebbe per una donna così, semplicemente stupenda”, ha scritto un suo follower, ben lieto di supportare Yespica con i suoi soldi. Altri si lamentano per il costo eccessivo, quasi il doppio di quanto chiedono molte modelle, ma c’è chi replica: “Per lei mi venderei casa“.

Non mancano – ovviamente – le polemiche per chi, ormai in declino nel mondo dello spettacolo, decide di rilanciarsi sulla piattaforma: “Smettono di fare soldi in modo normale, ma sanno di avere l’ancora di salvezza in Onlyfans”, commentano in molti su Twitter. Ora iniziano le teorie su cosa potrebbe pubblicare Aida Yespica sul proprio profilo. In molti sono convinti che non si tratterà di filmini hard, ma piuttosto di ‘nudi artistici‘, come quelli che la showgirl ha già realizzato in passato.