Il parroco sta dicendo la messa, passa la croce al chierichetto che, sbadatamente la fa cadere proprio in testa al prete. È quanto si vede in un video diventato virale su Tiktok: le immagini risalgono al Venerdì Santo e il fatto è avvenuto a Roccaraso, in provincia de L’Aquila.

Il parroco, don Ishak Insane, un salesiano di origini siriane, fortunatamente non è rimasto ferito gravemente ma ha riportato solo un lieve trauma. Nel video che ha fatto il giro del web, le immagini circolano insieme a degli effetti sonori che sembrano amplificare il suono del colpo.