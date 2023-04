Nonostante persista “in particolare il problema dell’infezione polmonare“, Silvio Berlusconi è “in condizioni stabili e chiede già di andare a casa“. A farlo sapere è l’Ansa, che ha appreso la notizia da fonti sanitarie: il leader di Forza Italia è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano da mercoledì scorso, quando il suo quadro clinico si era aggravato rendendo necessario il suo ricovero in terapia intensiva. L’ex Cavaliere ha avuto infatti un’infezione polmonare, che si è aggiunta alla leucemia cronica che gli era già stata diagnosticata tempo fa. Questa mattina ha ricevuto la visita di Gianni Letta: “L’ho visitato in terapia intensiva, abbiamo parlato e l’ho trovato meglio di quanto pensassi – ha fatto sapere -. Gli possiamo fare un augurio di Pasqua perché la strada della rinascita, se non della resurrezione, è imboccata”. Anche il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani si è detto ottimista circa la ripresa di Berlusconi, spiegando che “stamane non l’ho sentito, non è giusto affaticarlo”, ma “sono in contatto con famiglia, con il dottor Zangrillo”. Intanto “continuano le cure”, Berlusconi “è sempre riuscito a vincere la malattia” e sono ”tutti ottimisti, confidano nel suo coraggio nella sua forza, tornerà presto”.