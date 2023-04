Dieci minuti di attesa per i soccorsi sono decisamente troppi. E così Eros Ramazzotti non le ha mandate a dire. Tutto è successo durante il suo concerto al Palazzo dello sport di Roma: il cantante si stava esibendo quando ad un certo punto una signora nel parterre si è sentita male. Accortosi di quello che stava accadendo, Eros ha subito interrotto lo show e ha chiamato i soccorsi con il microfono. Questi, però, hanno tardato ad arrivare: “Siete arrivati 10 minuti dopo — è tuonato il cantante quando finalmente sono arrivati — Era già morta (nel senso che sarebbe potuto succedere il peggio, ndr.). Ca**o, siete in 18, ma che fate?”. Quindi si è premurato di sapere come stesse la donna: “Come sta?”, ha chiesto. E quando la signora si è completamente ripresa, lui è sceso dal palco, l’ha raggiunta e abbracciata: “Ma tu mi puoi stare qui in mezzo? Come stai?”, ha detto invitandola a sedersi sotto al palco. Al che lei lo ha subito ringraziato: “Sto bene, grazie. Sono stata troppe ore in piedi”. E dopo il grande applauso del pubblico, il concerto è ripreso.