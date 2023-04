Su TikTok spopolano alcune strane teorie da milioni di visualizzazioni: le olive, le unghie rosse e i capelli. Ecco cosa c’è da sapere

Piattaforma d’intrattenimento per i giovanissimi (e non solo): tra balletti, coreografie, cultura (sì, esiste) e politica c’è anche spazio per alcune strane teorie. Stiamo parlando proprio del tanto discusso TikTok, in cui ‘i trend’ si moltiplicano di giorno in giorno. Alcuni nascono anche da tesi stravaganti che diventano virali suscitando interesse generale. Vogliamo approfondirne tre in particolar modo: la teoria dell’oliva, quella delle unghie rosse e la più recente teoria dei capelli.

Della prima ne ha parlato anche Webboh, la prima community italiana della Generazione Z. Numerosi, infatti, i tiktoker italiani che si sono cimentati in questo ‘esperimento’. Anzi, soprattutto le ragazze che hanno fatto assaggiare delle olive ai propri partner oppure hanno domandato: “Amore, a te piacciono le olive?“. In buona sostanza, in una coppia solo ad uno dei due possono piacere le olive, in questo modo il rapporto potrà essere duraturo. Tutto nasce dalla popolare serie tv How I Met Your Mother e precisamente dalla coppia di Lily e Marshall (ma chi non ha perso neanche un episodio potrebbe avere qualcosa da ridire al riguardo). I numeri: l’hashtag #teoriedelleolive conta 6.6 milioni di visualizzazioni, mentre #olivetheory è quasi ad 80 milioni.

Procediamo, dunque, con la teoria delle unghie rosse. Come riportato anche da Today.com, questa strana teoria è stata ideata da Robyn Delmonte, alias @GirlBossTown su TikTok (72.1 milioni di ‘mi piace’). Secondo la ragazza, indossare lo smalto rosso rende più attraenti le donne. Il motivo? “Negli anni ’90, quando stavamo crescendo, le donne avevano spesso le unghie rosse, penso specialmente alle nostre mamme – ha spiegato lei -. E credo stranamente che i ragazzi siano attratti dalle unghie rosse perché ricorda loro le mamme, quando crescevano e se ne prendevano cura“. Di conseguenza, l’hashtag #rednailtheory ha accumulato oltre 180 milioni di visualizzazioni, diffondendosi anche in Italia (e che fai, te la perdi un’occasione del genere?).

Per terminare, ecco la ‘teoria dei capelli’: “È vera”, ha assicurato Elisa Esposito, la prof. del corsivo. Stando a quanto riportato da Cosmpolitan, ad aver dato impulso a questa teoria è stata Morgan Tayler, una ragazza che una settimana fa ha pubblicato un video su TikTok dal titolo: “La teoria dei capelli è vera”. 8.5 milioni di visualizzazioni in 7 giorni. Cosa fa nel video in questione? Si mostra con 10 acconciature diverse: capelli sciolti, raccolti, con le orecchie coperte, poi scoperte, con le treccine e così via. E quindi, cosa dovremmo dedurre? Secondo questa ‘teoria’, il modo in cui si portano i capelli può influenzare molto sulla percezione che gli altri hanno di noi e, più in generale, sul nostro aspetto. Questo indipendentemente da cosa si indossa, dal make-up, dalle luci e da tutto ciò che potrebbe modificare l’aspetto estetico. Incredibile… E intanto l’hashtag #hairytheory vola verso 69 milioni di visualizzazioni.