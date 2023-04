“Non mi hanno vista arrivare e quindi hanno tirato fuori i teleobiettivi”, comincia con una citazione il lungo post di Paola Belloni. Ora ha un cognome, esce allo scoperto per commentare le voci e le immagini che da qualche settimane l’hanno posta al centro della scena mediatica, per la sua relazione con Elly Schlein. Su Instagram si rivolge direttamente al settimanale di gossip che aveva pubblicato le sue foto con la segretaria del Partito Democratico, indicata come sua fidanzata (menzionati tramite schwa: “car* giornalist* di Diva e Donna“).

“Comunicare a mezzo stampa l’intimità affettiva di una persona è un atto ingiusto e si chiama outing. Io ne son stata travolta, ma per fortuna non annichilita, perché ho una rete amicale e familiare che mi sostiene. Mi chiedo solo cosa sarebbe successo se io questa rete non l’avessi avuta“, si sfoga Belloni mettendo nel mirino il giornale edito dal gruppo Cairo.

La donna, ventottenne sarda, tocca i temi che le stanno a cuore: “In Italia non abbiamo il matrimonio egualitario, non abbiamo tutele per i figli e le figlie di famiglie omogenitoriali, non abbiamo una legge contro l’omolesbobitransfobia. Siamo un Paese dove migliaia di “Spatriati”, per dirla con Desiati, vivono o lasciano le proprie province pieni di graffi e di segreti. Il coming out è una scelta personale, che deriva anche da un’analisi della propria rete sociale”. Tornando al punto precedente, accusando la testata di averla esposta contro la sua volontà: “Mi rendo conto che essere compagna di una figura pubblica vi abbia fatto pensare di avere il diritto di esporre me quanto è esposta lei“.

Ora la sua identità è pubblica e chiude con una battuta: “Ammetto però che la foto con la papalina di lana in testa e con il sacchetto dei bisogni di Pila in mano era notevole. Avete regalato meme alle mie amiche per i prossimi dieci anni“. E una speranza: “Detto tutto questo ora torno alla mia vita privata che spero resti sempre la stessa. Anche se senza papalina. L’ho buttata“.

Il giornale diretto da Angelo Ascoli aveva infatti paparazzato la coppia per la prima volta tra Livorno e Firenze, in una nota stampa lo scoop era stato così rilanciato: “La segretaria democratica è in compagnia di una donna ma fa di tutto per evitare di farsi vedere in pubblico con lei, che tra l’altro tiene al guinzaglio il suo cane. Entrano separate alla stazione di Firenze e prendono il treno per Bologna in vagoni diversi”. Nei giorni precedenti il Corriere della Sera aveva svelato il suo nome: “Si chiama Paola ed è ancora più riservata di Elly”.

Tre anni fa Schlein, ai tempi vicepresidente dell’Emilia Romagna, ospite in tv di Daria Bignardi sul Nove aveva parlato per la prima volta della sua situazione sentimentale: “Sono molto riservata sulla mia vita personale, ma faccio un’eccezione. Ho amato molti uomini e amato molte donne. In questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta”.

