“Questa regala Louis Vuitton come se stesse regalando un mazzo di fiori… Per la serie, ciao poveri”. È solo uno dei tanti commenti apparsi sotto ad un post del settimanale Chi, che su Instagram ha mostrato il momento in cui Sonia Bruganelli entra nel camerino di Giulia Salemi con una gigantesca borsa del brand francese. Un regalo fatto dall’opinionista all'”esperta social”: d’altra parte, Bruganelli non nasconde la simpatia e anzi ha già indicato l’influencer come sua possibile sostituta nel ruolo di opinionista per la prossima stagione del reality di Canale5. Torniamo però allo scambio di regali: dentro la busta c’è un abito di Louis Vuitton. Ora, in molti hanno commentato non positivamente: “Ma che buffonata”, “Davanti a tutti così, che tristezza”. Ma anche: ” Ma facciamolo vedere il brand… Che spontaneità”. Qui nella redazione di FQMagazine, a proposito di brand, ci chiediamo se la scelta di product placement sia stata fatta dal maison francese e, nel caso, che tipo di posizionamento si è scelto?

