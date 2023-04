Dopo mesi di indiscrezioni e supposizioni, è arrivata la conferma ufficiale: Melissa Satta e Matteo Berrettini stanno insieme. Le voci erano iniziate a diffondersi dopo che i due erano stati avvistati per la prima volta lo scorso gennaio, mentre assistevano all’incontro di Eurolega tra Olimpia Milano e Lyon Villeurbane. Finalmente la prova che fra i due ci sia del tenero arriva oggi con un post pubblicato su Instagram, il primo in cui l’ex velina e il campione del tennis si presentano ufficialmente come coppia, abbracciandosi e scambiandosi un bacio affettuoso mentre si godono un po’ di relax nella splendida Miami, dopo la sconfitta di Berrettini al primo turno del Masters 1000.

Il post è stato pubblicato sul profilo di Satta, showgirl che in passato è stata sposata con Kevin Prince Boateng, con il quale ha avuto un figlio, di nome Maddox, nel 2014. Anche Berrettini ha voluto diffondere la notizia, ripubblicando la romantica foto insieme nelle sue storie, dedicando alla ragazza un semplice ma affettuoso “Ciao”. La coppia è stata individuata anche dai paparazzi di Miami, che ha immortalato i due in una piscina nei pressi del Pelican Hotel.

