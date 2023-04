Simpatico siparietto tra Josè Mourinho e Ola Solbakken durante Roma-Sampdoria, match vinto dai giallorossi per 3 a 0. Al minuto ’57 il norvegese è pronto ad entrare e il tecnico ex Real Madrid e Chelsea gli sta dando le ultime indicazioni prima del suo ingresso: mentre i due parlano, la Roma va in gol con Georginio Wijnaldum e Mourinho fa un gesto con la mano come per dire di aspettare, quasi dispiaciuto, nonostante la rete. Il centravanti classe ’98 entrerà poi al minuto ’80 e regalerà anche l’assist del gol del 3 a 0 a Stephan El Shaarawy. Il portoghese ha ironizzato sul suo profilo Instagram riguardo l’episodio avvenuto a bordo campo e ha postato il video con la descrizione: “Sorry Ola“.