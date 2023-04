L’arbitro “impazzisce” e rifila una ginocchiata ad un calciatore. Nel campionato messicano Liga MX, durante la partita Leon-América, si sono accesi gli animi e l’arbitro ha perso decisamente il controllo della situazione. A seguito di un gol dell’America, i giocatori della squadra avversaria reclamano un fallo di mano che ha condizionato l’azione che ha poi portato alla rete: in pochi secondi, il direttore di gara si trova accerchiato da tanti calciatori. Ad un certo punto si forma un capannello con una decina di giocatori e l’arbitro ammonisce uno dei due calciatori coinvolti. Si riaccende la tensione e accade qualcosa che non ci si aspetterebbe da un direttore di gara: faccia a faccia con un calciatore e colpo di ginocchio in mezzo alle gambe. Un gesto assurdo, che ha attirato l’attenzione della Federcalcio messicana: tramite l’account Twitter, la Liga MX Referees Commission ha annunciato che aprirà un’indagine sull’arbitro.

