Cristina Plevani, la storica vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, ha pubblicato un Tweet in cui critica aspramente Gemma Galgani, l’iconica dama del trono over di Uomini e Donne. Durante le scorse puntate, infatti, Galgani è stata protagonista di una discussione con Silvio, un suo corteggiatore, che la donna ha deciso di rifiutare. Gemma ha tenuto a specificare più volte il motivo della sua scelta, affermando di essere infastidita dagli atteggiamenti di Silvio. Nonostante ciò, aveva scelto comunque di portare avanti la frequentazione, spingendosi anche a un presunto rapporto intimo. Dopo averlo lasciato, Gemma ha voluto vederlo di nuovo per chiarire meglio, nonostante gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari si fossero detti totalmente contrari all’iniziativa della concorrente senior. Persino Maria De Filippi si era espressa negativamente in merito:” Mi sembra un rapporto malsano, non siete compatibili”.

Molti spettatori hanno criticato la scelta di Gemma, ritenendola incoerente. Fra questi si è espressa direttamente Plevani: “È arrivato il momento dove Gemma massacra l’uomo rovinandogli la reputazione? Strano – scrive – Se un uomo ti sembra viscido e volgare, non lo frequenti e soprattutto non vai da lui a dormire. Chiudo fin dall’inizio”. Il commento ha ricevuto molti consensi, ma c’è anche chi è d’accordo con Gemma.