Lunedì 3 aprile andrà in onda la puntata finale del Grande Fratello Vip 2023, con la proclamazione a vincitore di uno dei concorrenti finalisti. Il programma, portato alle strette dai vertici Mediaset, anticiperà dunque la chiusura. Sono in molti a fare pronostici su chi sarà il vincitore o la vincitrice, ma secondo Fabrizio Corona non ci sono dubbi: sarà Edoardo Tavassi a portarsi a casa il montepremi. “C’è un perché: non si tratta di un complotto, bensì del fatto che ha un metodo di come funzionano i social media. Vincerà lui”, ha dichiarato Corona durante una diretta su Telegram. Edoardo riuscirà davvero a conquistare il podio? Per il fratello dell’influencer Guendalina Tavassi, questa non è la prima esperienza nel mondo dei reality show: Edoardo aveva già partecipato all’Isola dei Famosi, ma era stato costretto ad abbandonare il programma prima del previsto a causa di un infortunio.

Un’altra concorrente molto quotata è l’influencer sudamericana Oriana Marzoli, che potrebbe dare parecchio filo da torcere a Tavassi, grazie al suo carattere spontaneo che ha conquistato una grande fetta di pubblico, tanto che molti la danno per favorita. Secondo i sondaggi, al terzo posto nelle classifiche aggiornate ci sarebbe Nikita Pelizon, che a quanto pare avrebbe perso popolarità. A contendersi il montepremi finale ci sono anche Micol Incorvaia, sentimentalmente coinvolta con Tavassi. Seguono, con un po’ di fatica, Giaele De Donà, Alberto De Pisis e Milena Miliconi, attualmente ultima nei sondaggi.