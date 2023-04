Nathan Falco Briatore, figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci ha da poco ricevuto la pagella e ha deciso di festeggiare il brillante risultato andando a cena con sua mamma. Seppur 13enne, si può dire che Nathan abbia una già una carriera avviata nel mondo della moda e dell’imprenditoria: Ceo di un’azienda di famiglia, un profilo Instagram da 170 mila follower e una collezione tutta sua.

Nonostante il grande seguito, il figlio di Briatore non è solito passare molto tempo sui social. Ci pensa la mamma a raccontare i suoi traguardi e i momenti felici con la famiglia. Eccolo dunque festeggiare il suo successo scolastico, ma prima della cena Gregoraci ha voluto immortalare il look originale del figlio. Niente giacca e cravatta per Nathan, il giovane ha scelto invece una comoda tuta firmata Palm Angels, con giacca e pantaloni coordinati in color biscotto, con strisce arcobaleno laterali. Il dettaglio che colpisce di più sono le scarpe: anche in questo caso, niente sobri mocassini o scarpe da tennis, ma delle sgargianti ciabatte turchesi, per la precisione le mules Waterfront di Louis Vuitton, dalla modica cifra di 540 euro, rigorosamente indossate sui calzettoni di spugna bianchi, infrangendo uno dei “tabu” più difficili da abbattere nel mondo del fashion. Chissà se il piccolo Briatore riuscirà a convincere anche i più scettici.