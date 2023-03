I 400 metri stile libero nuotati in 3 minuti e 56,08 secondi. Un fulmine che da Toronto illumina all’improvviso il panorama del nuoto mondiale. E un avvertimento: c’è una nuova dominatrice all’orizzonte, che potrebbe a breve sbriciolare la concorrenza. Si chiama Summer McIntosh, è canadese, ha appena 16 anni ed ha stabilito il nuovo record mondiale.

Ai trials canadesi, validi per le qualificazioni ai mondiali, McIntosh ha infranto il record di 3:56.40 stabilito lo scorso anno dall’australiana Ariarne Titmus. Per il Canada è un evento: è stato il primo record mondiale in vasca lunga di una nuotatrice di casa dai tempi di Kylie Masse nei 100 dorso ai campionati del mondo 2017 di Budapest. Ma a Toronto sperano sia solo l’inizio.

Infatti l’ascesa della giovanissima McIntosh sta preparando uno degli scontri più attesi ai campionati del mondo di questa estate e alle Olimpiadi di Parigi 2024, contro Titmus e soprattutto la star americana Katie Ledecky, la nuotatrice che a sua volta fu capace di battere il crono di Federica Pellegrini ormai nel lontano 2014. Da quest’anno McIntosh nuota e studia a Sarasota, in Florida, non distante proprio da casa Ledecky. Il grande scontro è alle porte e non riguarderà solo i 400 stile libero. La 16enne canadese infatti per ora si diletta anche nel delfino e nei misti.