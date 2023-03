La Lotteria degli scontrini, il gioco a premi ideato dallo Stato per favorire i pagamenti con moneta elettronica e combattere l’evasione fiscale, ha premiato un pensionato romano: l’uomo, quando ha realizzato di aver vinto, ha quasi perso i sensi. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nella Capitale il pensionato ha portato a casa il premio mensile da 100mila euro. Il fortunato ha raccontato ai funzionari dell’Ufficio dei Monopoli per il Lazio di essere quasi svenuto quando ha realizzato la vincita, e di aver avuto bisogno di sedersi e bere un bicchier d’acqua alla notizia della somma che presto entrerà in suo possesso. La moglie era rientrata dalla spesa fatta allo stesso supermercato dove ha ottenuto lo scontrino abbinato al biglietto virtuale che si è rivelato vincente.

Il pensionato ha raccontato che adesso, grazie alla riscossione della vincita, lui e la moglie potranno finalmente realizzare il sogno di acquistare un appartamento di proprietà: “Meglio tardi che mai“, ha esclamato. Al termine del perfezionamento della procedura, il premio sarà liquidato su autorizzazione dell’ordinativo di pagamento da parte della Direzione Centrale Giochi dell’Agenzia, competente per materia.