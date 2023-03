“L’Italia ha bisogno di un radicale cambiamento delle politiche europee e bisognerebbe far diventare regola lo scopo degli investimenti sul piano sociale. La pandemia ci ha infatti insegnato che c’è bisogno di investire sul territorio, sulla sanità, sui diritti sociali e credo che questo sia un punto che ora manca”. Così il segretario della CGIL Maurizio Landini, a margine del suo incontro in Commissione europea con il commissario Paolo Gentiloni. Per quanto riguarda il Pnrr “noi non siamo ancora stati coinvolti, ma credo che il governo debba iniziare a discutere con le parti sociali interessate. I tempi sono stretti e c’è bisogno di realizzare gli obiettivi”, ha concluso Landini.