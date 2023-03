Si identificava come transgender, usava “pronomi maschili” su un profilo social ed era una ex allieva della Covenant School a Nashville, Tennessee, dove ha ucciso tre bambini di nove anni e tre adulti. Una strage che Audrey Hale, 28 anni, ha compiuto in soli 14 minuti usando tre armi – tra cui un fucile semiautomatico leggero AR e una pistola – prima di essere uccisa dalla polizia. Un piano messo a punto dopo aver sorvegliato e studiato nel dettaglio le piantine e le mappe della scuola, da una donna – anche se negli ultimi mesi si identificava come uomo – che non aveva precedenti penali. E che i suoi vicini di casa descrivono come “una ragazza molto dolce”, “normale, forse un po’ troppo tranquilla”.

I tre bambini uccisi sono Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs e William Kinney. Tutti e tre avevano nove anni. I tre adulti vittima della sparatoria sono Cinthia Peak di 61 anni, Mike Hill di 61 anni e Katherine Koonce di 60 anni. La polizia non esclude che il fatto che Hale fosse transgender possa avere una connessione con la strage. “Al momento è una delle teorie ma ne parleremo più avanti”, ha dichiarato il capo della polizia di Nashville, senza sbilanciarsi neanche sui contenuti del manifesto lasciato dalla donna. Intanto, sui social americani, sono tanti gli account di sostenitori di Trump o riconducibili alla destra che evidenziano come il killer fosse “transgender” e per questo in antitesi coi valori cristiani, che con questa strage ha voluto simbolicamente attaccare. Polemiche che mirano a oscurare il dibattito sulle armi d’assalto, che negli Stati Uniti torna irrimediabilmente alla ribalta dopo qualsiasi sparatoria di massa. Un tema sul quale è di nuovo intervenuto il presidente Joe Biden, che ha fatto appello al Congresso affinché vieti le armi d’assalto. Ma si tratta di parole destinate ancora una volta a cadere nel vuoto: già prima delle elezioni di Midterm, quando il Congresso era nelle mani dei democratici, non è stato approvato alcun divieto. E ora, con la Camera controllata dai Repubblicani, l’obiettivo sfuma definitivamente.

Hale, laureata al Nossi College of Art & Design di Nashville nel 2022, era in possesso di mappe dettagliate della Covenant School, scuola presbiteriana privata con circa 200 studenti dalla scuola materna alla prima media. Ha lasciato appunti scritti e secondo la polizia avrebbe preso in considerazione un secondo possibile bersaglio per un attacco. Colpita ed uccisa dagli agenti intervenuti sul posto, Hale ha fatto irruzione nella scuola attraverso un ingresso laterale, ha precisato il capo della polizia John Drake, citato dalla Cnn. L’attacco è durato circa 14 minuti. La prima chiamata è arrivata alle 10.13 locali, e Hale è stata colpita a morte alle 10.27, ha spiegato il portavoce delle forze dell’ordine Don Aaron. Hale ha sparato più colpi al primo e al secondo piano della scuola. La squadra di cinque agenti della l’ha raggiunta al secondo piano, da dove provenivano gli spari, ed ha aperto il fuoco. Dopo l’attacco, la polizia ha scoperto che Hale possedeva mappe dettagliate dell’istituto scolastico e dei punti di accesso all’edificio. Gli investigatori hanno anche scoperto che potrebbe aver cercato di prendere di mira un altro bersaglio, sempre a Nashville, ma ha rinunciato dopo aver “valutato i rischi” perché il sito era protetto da “troppa sicurezza”. Si ritiene che almeno due delle armi di cui era in possesso fossero state acquistate legalmente.