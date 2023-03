La polizia di Nashville ha rilasciato alcune immagini della strage avvenuta in un istituto scolastico di Nashville dove una donna, la 28enne Audrey Elizabeth Hale, ha aperto il fuoco uccidendo sei persone, tra cui tre bambini di nove anni. Anche la killer è stata poi ferita a morte da due agenti.

Nelle immagini si vede l’assassina, ex alunna della scuola privata cristiana Covenant School di Nashville in Tennessee, arrivare a bordo della sua Honda Fit. Poi Hale esplode i primi colpi, non udibili nel video, per entrare nell’istituto, rompendo le porte a vetri. È armata con un fucile e, sottolinea la polizia, con tre pistole.

Secondo la ricostruzione della polizia, la prima chiamata al 911 è arrivata alle 10:13. Immediatamente gli agenti sono arrivati al campus, iniziando a sgomberare l’edificio. Dopo aver fatto irruzione, due membri di una squadra hanno incontrato e ucciso la 28enne al secondo piano della scuola. Secondo gli investigatori, l’attacco era stato calcolato e pianificato.