Si era sottoposta ad un intervento per ottenere una riduzione di peso che non aveva destato particolari problemi. Prima il normale decorso operatorio in ospedale, poi a casa. Dopo qualche giorno però una ragazza di 28 anni del Milanese ha accusato forti dolori addominali ed è tornata in ospedale, dove è successivamente deceduta.

L’intervento di chirurgia bariatrica, secondo quanto riportato da Milano Today, era stato eseguito lo scorso 8 marzo presso l’Istituto clinico Humanitas di Rozzano, nel Milanese. La donna si è rivolta allo stesso ospedale il 19 marzo per forti dolori alla pancia. Il decesso è avvenuto poco dopo l’arrivo presso il pronto soccorso.

Sono in corso le indagini della Procura di Milano che ha disposto il sequestro della cartella clinica per fare tutti gli accertamenti necessari. “L’ospedale Humanitas – si legge in una nota – esprime profondo cordoglio ai familiari per la scomparsa”. “La paziente, sottoposta ad intervento chirurgico, era stata dimessa dall’ospedale in pieno benessere in data 8 marzo 2023. Il 19 marzo – chiarisce ancora l’Istituto – è stata ricoverata in pronto soccorso in condizioni critiche, sottoposta a rianimazione e quindi ricoverata in terapia intensiva, senza purtroppo riuscire a risolvere la complicata situazione clinica”.