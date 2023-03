Il duca e la duchessa di Sussex vorrebbero far parte del “momento speciale della famiglia” in cui i membri della Royal family si riuniranno sul balcone di Buckingham Palace a Londra per l’incoronazione del re. Lo hanno riferito fonti ben informate al Dailymail, precisando che il principe Harry, 38 anni, e Meghan Markle, 41, sarebbero ansiosi di partecipare all’incoronazione di re Carlo III il 6 maggio, lo stesso giorno del quarto compleanno del principe Archie, e reclamerebbero un posto d’onore.

Nonostante le rivelazioni e le accuse fatte dalla coppia alla famiglia reale nel loro documentario Netflix da 100 milioni di sterline e dal principe Harry nel libro di memorie ‘Spare‘, i Sussex hanno ricevuto l’invito alla cerimonia all’Abbazia di Westminster. Sebbene la coppia non abbia ancora confermato se parteciperà o meno all’evento, il tabloid britannico scrive che in base a quanto è stato riferito, i due desiderano essere ai festeggiamenti e vorrebbero che il compleanno del principe Archie fosse riconosciuto in qualche modo durante quel giorno. Le fonti hanno suggerito che i due vorrebbero essere inclusi in qualche modo anche quando i membri della famiglia reale appariranno sul balcone di Buckingham Palace dopo la cerimonia. In genere le apparizioni sul balcone sono riservate ai membri che hanno un ruolo attivo nella famiglia reale, tuttavia è stato riferito che la coppia ritiene che dovrebbero far parte di quel “momento speciale della famiglia”.