Tra gli ospiti della puntata di Verissimo andata in onda sabato 25 marzo c’era anche Carol Alt. L’attrice si è raccontata a cuore aperto con Silvia Toffanin, ripercorrendo alcune delle esperienze più dolorose che hanno segnato la sua vita, dalla morte del campione di Formula 1 Ayrton Senna a quella del padre, avvenuta nel giorno di Natale di molti anni fa. Lutti che è riuscita ad affrontare e superare grazie alla sua fervida spiritualità: “Purtroppo mio papà Anthony è morto il giorno di Natale lasciandoci soli e con un grande dolore. Dopo la sua scomparsa, io non ho festeggiato il Natale per molti anni perché quel giorno mi metteva solo tristezza – ha confidato tra le lacrime -. Poi, con gli anni, ho imparato a convivere con il dolore e da poco ho ricominciato a festeggiarlo con i miei nipotini”.