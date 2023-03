È ormai sulla bocca di tutti il successo anomalo dell’Ozempic, il farmaco a base di semaglutide, nato per curare il diabete di tipo 2, ma usato in modo improprio per dimagrire rapidamente, complice la pubblicità fatta da personaggi influenti come Elon Musk che ne ha vantato i poteri dimagranti a dir poco eclatanti. Ma non è il solo: anche l’attrice Chelsea Handler ha ammesso di aver preso il farmaco per dimagrire, sostenendo di non sapere che fosse per diabetici e di essersene pentita: “Non lo faccio più. È troppo irresponsabile. Non prenderò mai più un farmaco per il diabete. L’ho provato e non lo farò più, non fa per me, non va bene”, ha dichiarato. Tra i “pentiti” c’è anche l’influencer Remi Bader, che su Tiktok ha ammesso di aver poi “recuperato il doppio del peso” perso rapidamente con il farmaco. In molti sospettavano che anche Kim Kardashian ne avesse fatto uso ma la diva ha negato ogni addebito, replicando che il suo fisico è merito esclusivamente degli allenamenti quotidiani.

Tutto è iniziato dalle star di Hollywood che affermano di averlo usato con successo, arrivando a perdere anche fino a 25 chili: da lì la moda si è diffusa grazie a Tiktok, che ne ha fatto un trend. È un fenomeno che in Italia ha destato preoccupazione e qualche indignazione anche perché ha avuto come conseguenza il fatto che chi davvero necessita quel farmaco come terapia contro il diabete non sempre riesce a trovarlo in farmacia.