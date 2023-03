Si è allontanato da casa dopo aver aperto la porta di casa. L’avventura di un bambino di meno di tre anni è finita bene. Tutto è avvenuto venerdì mattina intorno alle 4.30. Il piccolo, in pigiama e senza scarpe, camminava per strada a Carovigno (Brindisi). È stato un autotrasportatore a notarlo e a segnalare la sua presenza ai carabinieri. Il piccolo si era allontanato da casa dopo aver aperto la porta d’ingresso che non era chiusa a chiave. È stato trovato in largo Machiavelli, così come aveva segnalato l’autotrasportatore al 112. Una volta recuperato, il bambino è stato preso in consegna dai militari e affidato alle cure del 118. Accertate le buone condizioni di salute è stato portato in caserma e accudito: gli sono stati dati giocattoli improvvisati e fatti vedere programmi televisivi per bambini. Dopo circa due ore di ricerche compiute casa per casa i militari dell’Arma carabinieri hanno trovato la mamma del bimbo alla quale il piccolo è stato riaffidato.

FOTO DI ARCHIVIO