“Ecco perché canta Damiano”. E’ diventato virale questo video pubblicato su TikTok dai Maneskin in cui il frontman Damiano e il chitarrista Thomas Raggi si sono scambiati per un attimo i ruoli. Un esperimento nato dalla richiesta di un loro fan e che ha avuto come esito una performance esilarante. Thomas si è infatti prestato al gioco con ironia e il risultato è stato questo siparietto divertente.