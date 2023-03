Trenord, la società che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia, sta per mettere al bando i biglietti di carta. L’evoluzione del sistema di vendita, in linea con il Progetto di Bigliettazione Elettronica promosso da Regione Lombardia, porterà all’abbandono definitivo della carta, che sarà sostituita da titoli di viaggio elettronici, con l’aggiunta di nuove regole di validità dei biglietti, modalità self-service per gli acquisti e altre novità nella bigliettazione digitale.

Si parte con l’addio agli abbonamenti cartacei: a partire dal mese di marzo, i titoli di viaggio settimanali, mensili e annuali sono emessi solo sulla tessera “Io viaggio”. Nel mese di gennaio Trenord ha diffuso una campagna di comunicazione per invitare all’acquisto della tessera Io viaggio, in biglietteria o online. Fra gennaio e i primi venti giorni di marzo, sono state emesse oltre 50mila tessere per abbonamenti elettronici. Per attivare gli abbonamenti su tessera, saranno installate nelle stazioni 1300 nuove convalidatrici contactless. Attualmente, sono oltre 300 i dispositivi già funzionanti, in aggiunta a 475 di precedente generazione già installati.

Dalla metà di maggio cambia anche il formato dei biglietti acquistati presso le biglietterie Trenord, i punti vendita autorizzati e i self-service: quelli attuali saranno progressivamente sostituiti da biglietti ricaricabili, grazie al cosiddetto “chip on paper”, che permetterà di conservare il biglietto, che dovrà essere convalidato. Dopo la convalida, la sua validità sarà di 6 ore. Oltre al nuovo formato, anche nuove modalità di utilizzo: come già previsto per i biglietti emessi online, anche i titoli di viaggio in vendita presso i canali fisici saranno utilizzabili solo nella data indicata al momento dell’acquisto e unidirezionali. Sarà a disposizione anche la funzione “cambio data”, tramite sito e App Trenord.

Nei prossimi mesi in programma anche nuove biglietterie self-service, del tutto rinnovate nella componente software e nella user experience e user Interface. Con un’interfaccia semplice e intuitiva, al cliente sarà suggerita l’opzione di viaggio più comoda ed economica; sarà consentito inoltre l’acquisto e la ricarica di biglietti “chip on paper” e degli abbonamenti. Sarà possibile anche effettuare pagamenti con digital wallet abilitati NFC e app per pagamenti digitali.