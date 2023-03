“È sbagliato che una coppia dello stesso sesso vada all’estero per comprare un utero in affitto per 15mila dollari. Nel silenzio generale delle femministe, che vedono sfruttate delle donne povere”. Scontro a In Onda, su La7, tra il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, e la giornalista Concita De Gregorio. Al centro del dibattito, lo stop alla registrazione dei bambini di coppie omogenitoriali all’anagrafe. “A parte che non sempre va così” ha ribattuto De Gregorio all’esponente di Fratelli d’Italia, “può capitare quello che dice, ma non è sempre così“. “È sempre così” ha replicato Rampelli. “Quello che voglio mettere in chiaro è che non sempre è una questione di sfruttamento – ha precisato la giornalista, che poi ha riportato la discussione sui binari originari – il punto dei bambini resta. Bambini non iscritti all’anagrafe, nel 2023, non si può sentire“.

Video La7