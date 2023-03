Ornella Vanoni è la grande ospite del finale di stagione di Belve in programma martedì 21 marzo su RaiDue. A svelarlo è stata la stessa conduttrice Francesca Fagnani in un post su Instagram. “Vedremo come me la caverò”, ha ironizzato la cantante, classe 1934, in un Tweet.

L’attesa è alta per quella che si preannuncia essere una puntata col botto. Tutti gli ospiti della giornalista, infatti, nel bene o nel male hanno fatto parlare di loro. A cominciare dall’ultima, Heather Parisi, la cui intervista si è conclusa con l’arrivo di un ufficiale giudiziario che l’ha costretta a sborsare “una somma ingente” come risarcimento per una condanna per diffamazione, come ha rivelato Lucio Presta.

Insomma, dopo una stagione ricca di colpi di scena e seguitissima soprattutto sui social, Fagnani invita una punta di diamante per il gran finale. E il pubblico è già in trepidante attesa.