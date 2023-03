In Italia oggi, domenica 19 marzo, è il giorno dei papà. Messaggi, dolci (soprattutto zeppole di San Giuseppe), regali: i social (e non) si sono riempiti di auguri. Eppure, mentre in Italia si ringraziavano i babbi, all’estero c’è chi ha festeggiato la mamma. Come i reali inglesi che sul profilo Twitter del Duca e della duchessa del Galles hanno pubblicato una foto di Kate insieme con i tre figli, George, Charlotte e Louis, facendo gli auguri alla duchessa.

Happy Mother’s Day from our family to yours ❤️ pic.twitter.com/kpZgj3NwhB — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 19, 2023

Il motivo? Nel Regno Unito e in Irlanda oggi si festeggia la Festa della mamma. A differenza dell’Italia, infatti, la celebrazione cade la quarta domenica di quaresima ed è quindi una festività “mobile” che cambia di anno in anno. Chiamata in origine “Mothering Sunday”, la giornata è tipicamente dedicata alla visita della chiesa di origine, per intenderci quella in cui si viene battezzati. E i papà? A loro, nel Regno Unito così come in molti altri paesi, compresi gli Stati Uniti, è dedicata la terza domenica di giugno.

In Italia invece, così come in molti altri Paesi compresi gli Usa, la Festa della mamma si celebra, tradizionalmente, la seconda domenica di maggio.