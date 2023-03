C’è una partita che Beppe Bergomi non vorrebbe mai commentare. L’ex capitano dell’Inter è stato protagonista di uno scambio di battute con il giornalista Paolo Condò durante la diretta Sky nel post-partita di Porto–Inter, il match che ha permesso ai nerazzurri di qualificarsi ai quarti di finale di Champions League. La discussione era già proiettata appunto verso il sorteggio e i possibili incroci delle italiane (si sono qualificate anche Milan e Napoli). Condò ha auspicato un derby di Milano ai quarti e Bergomi ha replicato tra il serio e il faceto: “Se uscisse questo sorteggio mi rifiuterò di fare la telecronaca“.

Il tono era scherzoso, anche se Bergomi è indubbiamente una bandiera nerazzurra e proprio dopo la gara tra Porto e Inter è stato accusato da alcuni telespettatori di aver usato toni troppo entusiastici. D’altronde i tifosi delle varie squadre non sono nuovi a queste polemiche e in passato Bergomi è stato perfino accusato dai sostenitori interisti di criticare troppo spesso la sua ex squadra. Chissà che, anche per questo motivo, non preferisca godersi un eventuale derby di Champions in pantofole sul divano, senza pressioni.