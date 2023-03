Dopo la delusione in Bahrain, per Charles Leclerc e la Ferrari arriva un’altra batosta. Il monegasco subirà una penalizzazione in occasione del GP in Arabia Saudita per aver sostituito la centralina e, forse, anche la batteria. Leclerc sarà quindi costretto a scontare una penalità in griglia di almeno dieci posizioni. Il team principal della Ferrari Frederic Vasseur ha descritto cosa è accaduto al debutto sul circuito di Sakhir durante un incontro con i giornalisti: “Ci sono stati due problemi differenti. La domenica mattina quando abbiamo acceso la power unit, e poi in gara. E per due volte il problema è stato nella centralina, un imprevisto che non si è mai verificato in passato“. Qualcosa di mai successo prima, che però costa caro a Leclerc: il monegasco è stato costretto al ritiro nel primo gran premio della stagione e adesso a Jeddah la sua gara parte già compromessa.

“Abbiamo fatto un’analisi approfondita sull’accaduto e credo che tutto ora sia sotto controllo. Ma sfortunatamente Charles dovrà scontare una penalità a Jeddah perché il regolamento prevede solo due centraline per l’intera stagione”, ha confermato Vasseur. Che ha parlato anche della reazione di Leclerc alla notizia: “Abbiamo parlato in fabbrica con tutti i dipendenti dopo il Bahrain – aggiunge sull’umore del pilota monegasco – è motivato e vediamo cosa potrà succedere a Jeddah anche con la penalità. Ma non per questo è demotivato o qualcosa di simile, è convinto e sta lavorando con noi spingendo tutta la squadra. Sta sostenendo tutti in modo positivo”.

“Sono abbastanza ottimista sul fatto che in Arabia Saudita si possa fare un passo per essere più vicini alla Red Bull su una pista che è diversa dal Bahrain – ha concluso il team principal della Rossa – Porteremo anche alcuni aggiornamenti. Non voglio parlare di date, di nuove parti… penso che la cosa più importante sia quella di rimanere concentrati sulla situazione attuale per cercare di ottenere il meglio”.