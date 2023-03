“Siamo una grande famiglia, io ho due figlie grandi, mio marito Umberto Maria (Anzolin, ndr) ha due figlie grandi e abbiamo i nostri due gemelli. Andiamo d’accordo anche se ormai loro sono donne. Hanno un rapporto con me, dicono che non ci parliamo? Non è vero, vogliono sapere più di me?“, queste le parole pronunciate da Heather Parisi a “Belve“. Nel corso dell’intervista con Francesca Fagnani ha smentito con forza le voci sui rapporti conflittuali e inesistenti con le figlie nate da una precedente relazione. Nessun dissapore con Jacqueline Luna Di Giacomo, fidanzata con il cantante Ultimo, ha assicurato la showgirl americana. Quando la padrona di casa le ha chiesto se fosse contenta di essere la suocera dell’artista romano ha così replicato: “Suocera di chi? Non lo so di cosa parli. Abbiamo fatto un patto in famiglia, nessuno parla delle situazioni private. Io non parlo della mia storia, figuriamoci se mi metto a parlare delle cose private di mia figlia. Il gossip è come la puntura di una zanzara: all’inizio è solo un piccolo puntino, poi se ti inizi a grattare la cosa si ingigantisce sempre di più. La gente gode di queste cose, ma il gossip non è una cosa fatta per me”.

Parole che non sono piaciute a sua figlia, Jacqueline Luna Di Giacomo ha infatti smentito quanto detto da sua madre a “Belve” in post pubblicato su Instagram: “Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni“. La ragazza ha continuato lo sfogo: “Dunque mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi. Vi chiedo di rispettare la mia privacy, soprattutto riguardo un argomento così delicato. lo sono solo Jacqueline Luna, e vorrei un giorno si parlasse di me per quello che avrò creato io. Per la Jac che lavorerà nel mondo del cinema e per @giveme.brand”.vEsperienza da ricordare per Heather Parisi a “Belve”, non solo per la smentita di sua figlia, subito dopo la registrazione era stata raggiunta da un ufficiale giudiziario per risarcire il manager tv Lucio Presta. https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/03/13/heather-parisi-e-la-vendetta-di-lucio-presta-arriva-un-ufficiale-giudiziario-nello-studio-di-belve-e-la-costringe-e-sborsare-una-somma-ingente/7094961/