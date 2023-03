Quando il talento è tanto, non c’è inconveniente tecnico che possa minarlo. Ne sa qualcosa Arisa che, come si vede in questo video, non si è fatta minimamente scalfire dal microfono che non funzionava e, con grande professionalità, ha continuato a cantare l’Ave Maria di Shubert come se niente fosse. E, nonostante la mancata amplificazione, la sua voce straordinaria ha comunque fatto vibrare l’aria della Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo a Roma, regalando ai presenti una performance da brividi in occasione dell’inaugurazione dell’opera “Mulier, ecce filius tuus” di Howtan Re, artista di origini iraniane e di religione musulmana.