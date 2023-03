Un petardo di grosse dimensioni è stato lanciato poco dopo la mezzanotte di lunedì contro il circolo “Italia-Lanciani” del Pd in via Catanzaro, nella zona di piazza Bologna, a Roma. Sui muri esterni sono comparse le scritte “Stop 41-bis” e “Alfredo libero” e insulti contro il partito: i vandali hanno anche rotto le finestre del circolo, facendo cadere pezzi di vetro all’interno. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos della Questura di Roma, del Commissariato Porta Pia e della Scientifica per i rilievi.

A condannare l’episodio numerosi esponenti dem, a partire dalla neo-segretaria Elly Schlein: “Nessuna bomba carta, nessuna intimidazione e nessun atto vigliacco fermeranno il lavoro della comunità dei democratici e delle democratiche. Con la stessa determinazione, insieme, continueremo con il nostro impegno ogni giorno”, scrive. “Sappiano coloro che pensano di intimidire i democratici con azioni di questo tipo che hanno sbagliato bersaglio”, dichiara la capogruppo alla Camera Debora Serracchiani, mentre la presidente dei senatori Simona Malpezzi invia “l’abbraccio” del gruppo “agli iscritti e ai giovani democratici del circolo”.