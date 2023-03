Proprio nella giornata di ieri il console Gianluca Rubagotti è arrivato a Katmandu, da Calcutta, per seguire da vicino la vicenda del professore 27enne. “Ci troviamo in una fase delicata della vicenda – ha raccontato la madre del docente Nuccia Gatta – e dunque dalla Farnesina ci hanno chiesto di contenere le informazioni per non compromettere tutto. Il console Rubagotti ci ha fatto vedere Tiziano, grazie a una videochiamata, nella giornata di domenica. Per fortuna sta bene e in carcere non è stato picchiato”. Per ora il 27enne si trova in ospedale, ma non risulta avere problemi di salute. Si tratterebbe di una procedura intrapresa dal Consolato per evitare di far rimanere il cittadino bresciano in carcere.