Hugh Grant maleducato o sarcasmo ben calibrato? Sta facendo discutere l’intervista rilasciata a Ashley Graham dall’attore britannico all’entrata del Dolby Theatre durante la Notte degli Oscar 2023. Prima della battuta pronunciata poi sul palco delle premiazioni, sul fatto che lui somigli ad uno scroto perché non usa creme idratanti come la sua collega Andie MacDowell, Grant si è fermato, prima di recarsi al suo posto in sala, come da prassi dalla giovane Graham. La modella 35enne chiede al veterano 62enne se fosse emozionato dalla prospettiva della vittoria di alcuni attori. Grant: “No, nessuno in particolare”. Graham: “OK, allora cosa indossi stasera? (classica domanda a cui per consuetudine le star rispondono con il nome dello stilista autore del vestito ndr)”.

E Grant serafico: “Solo il mio vestito”. Ancora Graham: “Allora dimmi com’è stato essere in Glass Onion ? È un film così straordinario. L’ho adorato davvero. Com’è girare un film così?”. Grant svelto: “Beh, ci sono a malapena dentro per circa tre secondi”. E lei: “Sì, ma comunque ti sei divertito, giusto?”. Grant: “Uhm, insomma”. Nulla di che, Grant risponde con sardonico distacco, con quell’ironia defilata e consapevole, un po’ non vedo l’ora di andare, un po’ ma chi me l’ha fatto fare, senza mai sfociare nella maleducazione. Magari conoscerlo un po’ meglio, uno come Grant che ha girato decine di film usando proprio questo buffo understatement, farebbe anche sorridere. Soprattutto in quella vetrinetta di sorrisi fintissimi che dal corridoio di entrata si propaga dentro al Dolby Theatre durante le premiazioni altrui.