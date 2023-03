Si dice che quando una persona cambia taglio di capelli sia pronta a cambiare vita. E forse è proprio così per Fedez. Il cantante sta infatti attraversando un periodo difficile a causa delle conseguenze dell’intervento per l’asportazione di un tumore al pancreas a cui si è sottoposto quasi un anno fa e nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram questo video che lo immortala mentre un barbiere gli rasa i capelli. Addio quindi alla chioma biondo platino che – scherzosamente – aveva detto di aver fatto per assomigliare di più ai suoi figli. Adesso è tornato al suo colore naturale con un drastico taglio.