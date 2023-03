Il ritorno di Articolo 1, i giovani delle Sardine, alcune new entry come il giornalista ed ex senatore Sandro Ruotolo ma pure molte riconferme e tanti parlamentari in carica. L’assemblea del Pd ha approvato la proposta della nuova Direzione del partito. Sono 175 i nomi della dirigenza dem, che oggi ha aperto la nuova era di Elly Schlein. Tra le new entry il ritorno degli ex di Articolo Uno con Arturo Scotto, Alfredo D’Attorre a Maria Cecilia Guerra. Entrano anche le Sardine con Mattia Santori e Jasmine Cristallo. Tra i nomi noti Laura Boldrini, Goffredo Bettini, Laura Boldrini, i sindaci Emilio Del Bono e Giorgio Gori e poi Pier Francesco Majorino, Andrea Orlando, Peppe Provenzano, solo per citare alcuni. C’è anche il ritorno di Livia Turco. Da segnalare anche i nomi delle ex sindacaliste Susanna Camusso e Annamaria Furlan, il rientro in politica dell’ex vicepresidente Csm David Ermini. Tra i nuovi ingressi anche la consigliera comunale di Reggio Emilia e fondatrice del movimento Italiani senza cittadinanza, Marwa Mahmoud. Nella nuova direzione anche Sergio Lima, già portavoce di Claudio Fava alla commissione Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana. Di seguito l’elenco completo.

Alessandro Alfieri Enzo Amendola Teresa Armato Cinzia Aruta Debora Badiali Breda Barnini Davide Baruffi Lorenzo Basso Federico Benini Mauro Berruto Massimo Bettin Goffredo Bettini Francesco Boccia Laura Boldrini Simona Bonafè Stefania Bonaldi Enrico Borghi Marco Boschini Elisabetta Bozzarelli Sarah Brizzolara Enza Bruno Bossio Barbara Cadoni Stefano Caliandro Giulio Calvisi Vanessa Camani Valeria Campagna Adalisa Campanelli Eleonora Campoli Susanna Camusso Niccolo Carboni Rosa Cascella Arianna Censi Francesco Cerasani Valentina Chinnici Fabio Ciconte Marica Cirone Di Marco Caterina Conti Annalisa Corrado Andrea Corsini Silva Costa Jasmine Cristallo Valentina Cuppi Simone D’Angelo Alfredo D’Attorre Cecilia D’Elia Luciana Dalu Cesare Damiani Michela De Biase Piero De Luca alessia de santis Titti De Simone Emilio Del Bono ivana Della Portella Graziano Delrio Giuseppe Di Cristina Enrico Di Stasi Mia Diop Sara Endrizzi David Ermini Emanuele Felice Sara Ferrari Floriana Fioretti Chiara Foglietta Enzo Foschi Marco Furfaro Paolo Furia Annamaria Furlan Andrea Gaddari Federico Gianassi Manuela Giraudo Giorgio Gori Danilo Grossi Elisabetta Gualmini Cecilia Guerra Giovanna Iacono Leila Kechoud Marco Lacarra Francesco Laforgia Giorgio Laguzzi Piero Latino Camilla Laureti Cecilia Lazzarotto Matteo Lecis Coco-Ortu Daniele Leodori Stefano Lepri Sergio Lima Maria Locanto Marta Logli Alberto Losacco Marwa Mahamood Pierfrancesco Majorino Raffele Mammoliti Claudio Mancini Laura Manta Francesca Marchetti Salvatore Margiotta Stefania Marino Meri Marziali Claudio Mastrangelo Davide Mattiello Matteo Mauri Michele Mazzarano Antonio Mazzeo Federica Mazzoni Jacopo Melio Simona Meloni Valentina Mercanti Franco Mirabelli Antonio Misiani Monia Monni Roberto Morassut Roberta Mori Antonio Mumolo Rossella Muroni Alessandra Nardini Simone Negri Marco Nicolai Victoria Oluboyo Andrea Orlando Daniela Osculati Andrea Pacella Ubaldo Pagano Erasmo Palazzotto Enrico Panunzi Alice Parma Giulia Pelucchi Antonella Pepe Anna Paola Peratoner Andrea Pertici Emma Petitti Maurizio Petracca Stefania Pezzopane Elena Piastra Teresa Piccione Raffaele Piemontese Maria Pia Pizzolante Barbara Pollastrini Giacomo Possamai Elettra Pozzilli Giuseppe Provenzano Lia Quartapelle Clara Raiola Davide Ranalli Elena Righini Luca Rizzo Nervo Lorenzo Rocchi Gaia Romani Monica J. Romano Paola Romano Nadia Romeo Matteo Rossi Alessia Rotta Antonio Rubino Sandro Ruotolo Alessandra Salvatore Monica Sambo Mattia Santori Marco Sarracino Anna Scavuzzo Arturo Scotto Marina sereni Camilla Soru Serena Spinelli Cristina Tajani Katia Tarasconi Raffaele Topo Livia Turco Stefano Vaccari Massimiliano Valeriani Daniele Valle Luca Vecchi Giovanna Viola Yelenia Zambito Sandra Zampa Alessandro Zan