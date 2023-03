Sta tenendo banco sui social lo scontro tra l’“Influencer onesta” e Allydollina. Le due creator digitali sono state protagoniste di un botta e risposta su TikTok sul tema della correttezza sui social. Tema, neanche a dirlo, sconfinato, sfaccettato e non certo liquidabile in video di pochi minuti. In ogni caso, tutto è iniziato con Ayadollina, che ha criticato e contestato la filosofia dell‘Influencer onesta, sostenendo che sia anch’essa una forma di marketing e dicendo che “non si fida di lei”. “Da un lato, dà un po’ fastidio che debba essere considerata disonesta, perché il fatto che lei si sia autoproclamata e dichiarata onesta, rende tutti gli altri, agli occhi della gente, disonesti. Questa cosa l’ho provata sulla mia persona – è tuonata la giovane creator -. Io non mi sono mai proclamata onesta, e non perché non lo fossi, perché onesta rispetto a chi? Io non ci sono rimasta male perché tagghino lei ma perché scrivevano appunto che ‘se non lo provi tu non mi fido di nessuno’. Ma perché questo? Mi sono sentita veramente come se la gente mi considerasse una disonesta. Vi assicuro che io prima di sponsorizzare una cosa la testo, perché è così che fanno gli influencer onesti”, ha spiegato.

Immediata la replica dell’Influencer onesta: “Non è mia responsabilità e mi dissocio completamente dai comportamenti dei miei follower – ha esordito -, sui social non tutto è lecito, devono esserci delle conseguenze per le minacce virali come nella vita reale. Questi giorni per me sono stati davvero pesanti, ho ricevuto troppe minacce e ho capito ancora di più perché non voglio far parte di questo mondo. Tutte le cose che ho cercato di portare con autoironia sono soltanto una piccola parte delle tante cose che non vanno sul web. Ho bisogno di una pausa!!!”, ha concluso sfogandosi. Ma il dibattito sulla piattaforma cinese è più che mai aperto.