La situazione al Grande Fratello Vip è ormai sempre più fuori controllo. Malgrado manchino ormai solo poche settimane alla conclusione dell’edizione corrente, sul programma di Canale 5 si stanno abbattendo fulmini e saette. Solo pochi giorni fa la sfuriata di Pier Silvio Berlusconi, AD di Mediaset, che ha bloccato la replica su La5 della puntata andata in onda il 2 marzo a causa dei contenuti troppo volgari, quindi i provvedimenti disciplinari presi nei confronti di Edoardo Tavassi, ammonito, ed Edoardo Donnamaria squalificato per reiterati atteggiamenti aggressivi. Decisioni che hanno scatenato la dura reazione di Guendalina Tavassi, che ha commentato l’accaduto con un lungo sfogo su Instagram. “Io non ho parole! – è tuonata la sorella di Edoardo – Adesso Donnamaria dovrebbe dire tutto quello che pensa e che vorrebbe dire. Ma che schifo che sta succedendo. Che schifo ragazzi, che schifezza. Follia, follia è folle è follia quello che state facendo a questi ragazzi. Per una volta sto anche dalla parte di Antonella. Perché è vomitevole è uno schifo ed è anche uno scandalo“.

E ancora, ha incalzato: “Sì siete scandalosi, guardate come cavolo fate stare questi poveri ragazzi che stanno partecipando ad un reality che è un gioco. Questo è un gioco! Follia, tutti questi mesi lì dentro per essere poi cacciati in quella maniera. Io qui veramente farei di massa tutti fuori dalla casa, tutti fuori di massa, Antonella, Edoardo, tutti. Ragazzi è davvero scandaloso, dovrebbero uscire tutti di gruppo adesso”, ha concluso.