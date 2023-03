“So’ laziale e so’ razzista“: comincia così il coro antisemita cantato dai tifosi della Lazio allo stadio Maradona, dove venerdì scorso si è giocato il match di campionato contro il Napoli. Un coro becero, zeppo di luoghi comuni contro gli ebrei e con frasi irripetibili che ironizzano sull’Olocausto e sulla figura di Anna Frank. A testimoniare quanto accaduto un video che ha cominciato a circolare sui social: ora la Procura Figc ha deciso di aprire un fascicolo.

L’indagine si aggiunge a quella per i cori razzisti contro l’attaccante del Napoli Victor Osimhen, dopo la richiesta di un supplemento di indagine avanzata martedì dal giudice sportivo che aveva già sanzionato la Lazio per il comportamento dei suoi tifosi con 15.000 euro di multa, per aver lanciato due petardi e una bottiglietta nel settore dei tifosi del Napoli e per aver intonato a fine gara un altro coro definito ‘becero’.