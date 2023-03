“La vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd? Non credevo che questo avvenisse perché ero abbastanza certo che gli apparati, le “oligarchie” interne al partito e soprattutto alcune regioni del Pd avrebbero prevalso col voto a Bonaccini. La vittoria della Schlein è un dato che dà speranza in un’opposizione valida e anche in una prospettiva di intesa, che io auspico dal 2018, col M5s o con una parte del Movimento. Senza questa intesa non ci sarebbe un’opposizione efficace nemmeno a livello parlamentare”. Così a Otto e mezzo (La7) il filosofo Massimo Cacciari commenta l’elezione di Elly Schlein a segretaria del Pd, spiegando anche perché, secondo lui, la neo-segretaria dem non rappresenta l’anti-Meloni: “Al momento Elly Schlein non ha allargato minimamente il consenso del partito, cioè è stata votata solo dal suo elettorato, ovvero dal ceto borghese metropolitano del Pd. Dato molto positivo per me, perché Bonaccini sarebbe stato in perfetta continuità con le oligarchie del Pd. Però non è l’alternativa alla Meloni dal punto di vista culturale e sociale: Schlein è il vecchio Pd. Ma non è detto che non possa svolgere una politica che allarghi i consensi del Pd”.

Cacciari dissente da un’osservazione ironica dell’attrice Francesca Reggiani, che cita l’educazione scolastica della segretaria del Pd a Lugano: “Il punto è come affronterà la questione dell’implementazione del Piano Nazionale, la questione fiscale, la questione sociale e quella del lavoro. E se riuscirà a farlo col M5s creando un’opposizione decente, che in caso contrario sarà del tutto impotente. Questi sono i problemi di cui non sappiamo nulla. Però sappiamo che ha studiato in Svizzera. Bene, brava”.

Poi rintuzza un’affermazione della conduttrice Lilli Gruber, secondo cui il problema di Schlein sarà quello di mantenere insieme tutti nel Pd: “Ma no. Se vuole mantenere insieme tutti, farà i casini che ha combinato Renzi dall’altra parte. E pure col 40%”.