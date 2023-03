Quello del paparazzo è un lavoro controverso. Se da un lato i fotografi a caccia di scoop sono figure fondamentali nel mondo dell’intrattenimento e del gossip, che con i loro scatti permettono di accrescere il successo di una celebrità e di soddisfare la curiosità dei fans, dall’altro capita che spesso si spingano oltre il buonsenso pur di accaparrarsi uno scoop superando, in casi estremi, il limite della legalità. Una delle vicende più eclatanti fu ad esempio quella di Brad Pitt e di Gwyneth Paltrow: nel 1995 la coppia fu paparazzata da un fotografo che si introdusse illegalmente nella villa ai Caraibi dell’attore, fotografando i due mentre si trovavano in terrazzo completamente nudi. L’esagerata invadenza di alcuni reporter ha spinto molti Vips a condannare il loro lavoro, scagliandosi verbalmente, e in casi estremi anche fisicamente, contro i malcapitati di turno.

Stavolta a non farcela più è stata Emma Heming, supermodel britannica, moglie dell’attore Bruce Willis, che lo scorso anno, all’età di 67 anni, aveva annunciato il suo ritiro dalle scene poiché affetto da afasia. In meno di un anno la situazione clinica della star è sensibilmente peggiorata e la diagnosi è cambiata. Così lo scorso febbraio la famiglia della star di Hollywood ha rilasciato una dichiarazione, comunicando al mondo che l’attore è affetto da demenza frontotemporale (conosciuta anche come FTD), una malattia degenerativa che porta alla morte del malato nel giro di una decina d’anni.

Va da sé che l’attore e tutta la sua famiglia stiano passando un momento estremamente delicato. Tuttavia, la situazione drammatica non sembra aver fermato l’invadenza dei paparazzi. La moglie Emma, esasperata dalla situazione, nelle ultime ore ha deciso di reagire, pubblicando una serie di storie su Instagram dove redarguisce, in modo pacato, fotografi e giornalisti.

“Se ti prendi cura di una persona che soffre di demenza, sai quanto sia difficile e stressante fare un giro con lui cercando di tenerlo al sicuro. Anche solo per prendere un caffè”. Dichiara la modella. Poi si rivolge direttamente ai giornalisti: “Questo (video) è rivolto ai coloro che stanno cercando di ottenere delle esclusive di mio marito in giro: so che è il vostro lavoro, ma mantenete il vostro spazio. Specialmente voi videoreporter, non urlate contro mio marito, per favore.”