Cornuto e mazziato. Di Will Smith, oramai, si prendono gioco un po’ tutti. Chris Rock, ad esempio, è tornato a parlare dello Slapgate, a quasi un anno dal fattaccio, togliendosi un po’ di sassolini dalla dorata scarpetta. Nello show speciale Selective Outrage, Rock è tornato sullo schiaffo ricevuto da Smith in diretta alla Notte degli Oscar 2022 dicendo “si fa ancora male”, ma poi con un carpiato degno del commediante quale è ha spiegato che la moglie Jada Pinkett Smith “lo ha ferito molto più di quanto lui abbia ferito me”. Rock, infatti si riferisce alla relazione che la Pinkett ha avuto, da separata in casa, con un amico del figlio, il rapper August Alsina nel 2015.

I dettagli del resto vennero resi pubblici, dopo tentennamenti, silenzi e negazioni iniziali, dalla Pinkett nel suo show su Facebook, Red Table Talk. Lì invitò Will e gli confessò il tradimento, anche se oggettivamente i due stavano vivendo un periodo di separazione anche se ancora conviventi sotto lo stesso (enorme) tetto. “Sua moglie aveva una relazione con l’amico di suo figlio. OK… normalmente non ne parlerei. Ma per qualche ragione, lo hanno fatto loro su Internet”, ha spiegato Rock nel monologo di poche ore fa. “Non ho idea del motivo per cui due persone di talento l’abbiano fatto. Siamo stati tutti traditi. Ma nessuno di noi è mai stato intervistato dalla persona che ci ha tradito in televisione. Lei lo ha ferito molto più di quanto lui abbia ferito me”.

All’epoca della torbida liaison lei aveva 50 anni e lui 30. Alsina si trovava ospitato dagli Smith in quanto amico del figlio 20enne Jaden, e soprattutto era lì in quanto la coppia momentaneamente scoppiata aveva deciso di aiutare il ragazzo con le cure necessarie per riprendersi da una grave crisi depressiva. Alsina ha recentemente ritrovato l’amore e l’ha a sua volta confessato in tv raccontando di una relazione con un uomo che sa di “amore illimitato”. Will e Jada si sono sposati nel 1997 e hanno vissuto una vita di coppia turbolenta, fatta di tradimenti reciproci, allontanamenti e riavvicinamenti. Ufficialmente risultano coniugati.