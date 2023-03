Niente più vetta del Cervino sulle scatole di Toblerone. Il globalismo finanziario miete vittime illustri e si scontra con il nazionalismo svizzero. A breve, infatti, dalla celebre confezione giallo polenta a forma di lungo prisma a base triangolare verrà rimossa la sagoma del monte svizzero su cui Mike Bongiorno mentre pubblicizzava la Grappa Bocchino svettava urlando: “sempre più in alto”.

Parte della produzione dell’oggetto alimentare di culto da duty free internazionale finirà in Slovacchia e l’azienda statunitense Mondelez, proprietaria del marchio ha affermato che l’immagine della montagna di 4.478 metri sarà sostituita da una vetta più generica. La scelta è dovuta principalmente dal fatto che dal 2017 in Svizzera si applicano regole severe sulla cosiddetta swissness. Che poi non sono altro che regole precise sul “made in Switzerland“.

Ad esempio, secondo la legge approvata dal parlamento svizzero, i simboli nazionali non possono essere utilizzati per promuovere prodotti a base di latte che non sono fabbricati esclusivamente in Svizzera. Insomma, per seguire la legge, in un prodotto a base di latte come il Toblerone ci deve essere il 100% di latte prodotto in Svizzera. Per gli altri alimenti crudi, invece, la soglia di prodotto nazionale è dell’80%.

La sagoma frastagliata del Cervino è stata utilizzata per la prima volta sulla confezione del Toblerone nel 1970. In una dichiarazione rilasciata alla BBC dalla multinazionale Mondelez è stato spiegato che parte della produzione è stata spostata al di fuori del paese per “rispondere all’aumento della domanda in tutto il mondo e far crescere il nostro marchio Toblerone per il futuro”. La nuova confezione, hanno spiegato, includerà un “nuovo carattere tipografico e logo Toblerone distintivi che traggono ulteriore ispirazione dagli archivi Toblerone e dall’inclusione della firma del nostro fondatore, Tobler’s”.

Il Toblerone però ha una lunga storia alle spalle. Il cioccolato a forma di montagna prodotto con latte svizzero con miele e torrone alle mandorle, fu messo in vendita per la prima volta nel 1908 a Berna, la capitale della Svizzera, ma fino al 1970 al posto della sagoma del Cervino erano disegnati l’orso e l’aquila bernesi. Come ricorda sempre la BBC nel 2016 l’azienda aveva modificato il design della tavoletta per distanziare i pezzi triangolari e contenere i costi, ma anche lì subissata da molte critiche nel 2018 sono tornati alla forma originaria della cioccolata.