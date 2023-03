Un lutto collettivo, l’amore del suo pubblico. Maurizio Costanzo, scomparso lo scorso 24 febbraio, si trova nel cimitero monumentale del Verano di Roma. Sistemato in un condominio di loculi a piani da una settimana, spiega Repubblica, in un “posto di passaggio”. Una sepoltura provvisoria che aveva ospitato Monica Vitti, scomparsa il 2 febbraio 2022, ora spostata in una tomba fatta costruire dalla famiglia, sempre al Verano.

“I troppi fiori nascondono il sorriso sornione di Maurizio Costanzo sulla foto attaccata con il nastro adesivo di carta. Rose, margherite, tulipani nei vasi sul piccolo davanzale, ridipinto con l’arrivo del nuovo ospite lì dove fino a mesi prima c’era Monica Vitti. (…) Maurizio Costanzo anche oggi ha il suo pubblico, è un pellegrinaggio mesto al cimitero. Gli ammiratori si piazzano davanti al loculo come se fossero davanti al televisore e gli parlano. Qualcuno fotografa la lapide per ricordo, qualcun altro legge i pensieri, altri si asciugano le lacrime”, racconta il quotidiano diretto da Maurizio Molinari.

Il pubblico ha abbracciato in massa Maria De Filippi, tornata in onda con “C’è posta per te” e “Amici“, puntate registrate prima della scomparsa del giornalista romano, trasmesse con un messaggio di ringraziamento ai telespettatori: “Vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo”. Poi ha concluso firmandosi: “Io vi ringrazio davvero tanto. Maria“. Poche parole ma significative quelle pronunciate durante la registrazione del talent show avvenuta nei giorni scorsi: “Riprendo a lavorare perché così mi hanno insegnato“.