Maurizio Crozza torna nei panni del ministro Piantedosi nella seconda puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza – in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ – che esorta i migranti: “Tu disperato devi chiederti: cosa posso fare io per i salvatori? E non sempre: cosa possono fare i salvatori per me?”